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ВЦИОМ: уровень доверия президенту России Путину составил 81,1%

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину за неделю снизился на 0,4 п. п. и составил 81,1%. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 81,1% участников опроса.

Также отмечается, что уровень одобрения деятельности президента составил 78,1%, снизившись на 1 п. п. за неделю.

Что касается деятельности правительства, то 52,4% опрошенных рассказали о своем доверительном отношении к нему (минус 0,2 п. п.). Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52,4% респондентов (минус 0,3 п. п. за неделю), о доверии председателю заявили 62,4% (минус 0,5 п. п. за неделю) граждан.

Между тем председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову высказали свое доверие 35,8% (плюс 2,2 п. п. за неделю), лидеру »Справедливой России — За правду» Сергей Миронову доверяют 31,1% (минус 2,1 п. п. за неделю) граждан, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10% (плюс 0,6 п. п. за неделю), а к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверительно отнеслись 18,6% (плюс 1,2 п. п. за неделю).

В опросе, который проводился с 11 по 17 июля, приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ.

Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что российскому президенту доверяют 78% россиян.

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