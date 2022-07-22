Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СМИ: офис Зеленского не предоставил указ о лишении Коломойского гражданства 15:24
Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир»... 15:20
В Магадане 10-летняя девочка спряталась в заброшенном здании из-за ссоры... 15:20
В Запорожье демонтировали установленный более 20 лет назад памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Политолог рассказал, как изменится санкционная политика ЕС и США

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко заявил, что европейская санкционная политика оказывается в конфликтующем пространстве двух логик: экономической и политической.

Он подчеркнул, что политические мотивы долгое время являлись основными в тех решениях, которые принимались со стороны ЕС и США.

«Изначальное стремление изолировать Россию, сохраняемое наиболее радикально настроенными политиками, например, в Великобритании, сейчас становится скорее последовательностью символических актов, цель которых показать своим гражданам: «Смотрите, мы что-то делаем для поддержки Украины». При этом очевидно, что ни одна из европейских стран или США не хотят напрямую вмешиваться в военный конфликт», --сказал Атаманенко.

Ограничиваясь только военной помощью, которая со стороны той же Германии стала больше политическим мемом, чем реальным действием, эти государства уже ощущают обременяющий характер такой политики. считает он.

«Экономическая логика в этом плане проста — чем больше обмен товаров, тем лучше. Сейчас в таком широком объеме, как раньше, он уже невозможен, однако отдельные отрасли как будто получают «особенный статус»: в них можно отказаться от уже введенных санкций», — добавил Атаманенко.

Эксперт отметил, что такую картину можно наблюдать в США, где идет обсуждение снятия санкций на закупку удобрений, и в Европе, где обсуждают санкции в отношении авиационного оборудования.

«Символико-санкционный курс уже нервирует ориентированных во внутреннюю политику граждан и не удовлетворяет наиболее воинствующую часть западных сообществ. Складывается ощущение, что перед большинством стран коалиции стоит важный выбор: смягчение политики санкций или ужесточение действий путем прямого вмешательства. И второй сценарий видится гораздо менее вероятным, чем тихая отмена некоторых ограничений и налаживание теневых экономических схем», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть