Политолог рассказал, как изменится санкционная политика ЕС и США

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко заявил, что европейская санкционная политика оказывается в конфликтующем пространстве двух логик: экономической и политической.

Он подчеркнул, что политические мотивы долгое время являлись основными в тех решениях, которые принимались со стороны ЕС и США.

«Изначальное стремление изолировать Россию, сохраняемое наиболее радикально настроенными политиками, например, в Великобритании, сейчас становится скорее последовательностью символических актов, цель которых показать своим гражданам: «Смотрите, мы что-то делаем для поддержки Украины». При этом очевидно, что ни одна из европейских стран или США не хотят напрямую вмешиваться в военный конфликт», --сказал Атаманенко.

Ограничиваясь только военной помощью, которая со стороны той же Германии стала больше политическим мемом, чем реальным действием, эти государства уже ощущают обременяющий характер такой политики. считает он.

«Экономическая логика в этом плане проста — чем больше обмен товаров, тем лучше. Сейчас в таком широком объеме, как раньше, он уже невозможен, однако отдельные отрасли как будто получают «особенный статус»: в них можно отказаться от уже введенных санкций», — добавил Атаманенко.

Эксперт отметил, что такую картину можно наблюдать в США, где идет обсуждение снятия санкций на закупку удобрений, и в Европе, где обсуждают санкции в отношении авиационного оборудования.

«Символико-санкционный курс уже нервирует ориентированных во внутреннюю политику граждан и не удовлетворяет наиболее воинствующую часть западных сообществ. Складывается ощущение, что перед большинством стран коалиции стоит важный выбор: смягчение политики санкций или ужесточение действий путем прямого вмешательства. И второй сценарий видится гораздо менее вероятным, чем тихая отмена некоторых ограничений и налаживание теневых экономических схем», — заключил он.