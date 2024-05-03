Стало известно, кто решил продлить Семака до 2030 года

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью Legalbet заявил, что продление контракта с наставником петербургского «Зенита» Сергеем Семаком было инициировано «Газпромом».

По его мнению, тренер доказал руководству клуба, что умеет работать с текущим составом.

«Они собираются прожить столько же лет, на сколько дают контракт Семаку, настолько «Газпром» уверен в себе. Ничего удивительного нет. Семак доказал своей работой, что он может работать в этой компании», — заявил Овчинников.

28 апреля «Зенит», которым руководит Семак, проиграл на выезде столичному «Динамо» — 0:1. При этом клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, в активе петербуржцев 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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