Зарезавшую свою 8-летнюю дочь за отказ идти спать россиянку хотят отправить в психбольницу

В Свердловской области 34-летняя местная жительница зарезала свою 8-летнюю дочь, которая не хотела спать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел ночью 26 октября 2021 года в одной из деревень Нижнесергинского района. По данным следствия, после отказа ребенка идти в постель женщина несколько раз ударила свою дочь ножом. От полученных ран девочка скончался на месте.

В ходе расследования и судебно-медицинских экспертиз правоохранители установили, что россиянка невменяема.

«Согласно заключению комиссии экспертов, указанная женщина страдает психическим заболеванием, лишающим её возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с изложенным, она признана невменяемой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время суд примет решение о необходимости принудительного лечения подсудимой в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что жительнице Свердловской области, которая случайно задушила дочь, дали условный срок.