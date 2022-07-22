Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СМИ: офис Зеленского не предоставил указ о лишении Коломойского гражданства 15:24
Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир»... 15:20
В Магадане 10-летняя девочка спряталась в заброшенном здании из-за ссоры... 15:20
В Запорожье демонтировали установленный более 20 лет назад памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Андрей Воробьев навестил приемную семью, которая взяла под опеку 9 детей из Донбасса

close
100%
пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил приемную семью в Люберцах, которая взяла под опеку 9 детей-сирот из Донбасса.

На прошлой неделе в семью из Люберец приехали родные братья и сестры: 15-летний Дмитрий, 14-летний Никита, 12-летняя Снежана, 11-летняя Анна, 10-летняя Каролина, 8-летний Сергей, 6-летний Игорь, 5-летняя Вероника, 3-летняя Людмила. При этом в семье воспитываются двое своих детей, которым по два года.

«Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье проводится большая программа. «У нас 260 семей, которые также, как и вы, готовы принять детей Донбасса на воспитание. Делаем все, чтобы они воспитывались на должном уровне – кто-то карате хочет заниматься, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то стать автомехаником. Обязательно будем сопровождать все эти важные процессы. Очень хочется, чтобы дети реализовали свои мечты», — добавил Воробьев.

Напомним, Татьяна и Дмитрий узнали, что детям из Донбасса, оставшимся без родителей, в Московской области помогают обрести новые семьи. Посоветовались и решили стать приемными родителями. Сейчас на каждого ребенка назначены ежемесячное и ежегодное пособия. Став приемной семьей, родители смогут получать вознаграждение на каждого ребенка, а также материальную помощь на организацию отдыха детей. Также семье предоставили дом, который полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей. В каждой комнате оборудованы спальные места, письменные столы для занятий, места для игр, стеллажи, шкафы для одежды.

Помимо этого, дети смогут посещать кружки и секции. Дима, Никита и Сергей будут заниматься футболом, Снежана, Анна и Каролина – танцами и пением. Для Игоря с сентября начнутся подготовительные занятия к школе, а Вероника и Людмила будут учиться танцевать и рисовать.
Все 9 детей получили медицинские полисы и гражданство Российской Федерации. А Дима и Никита - паспорта.

Сейчас в Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР, в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приемных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять еще детей. На данный момент в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть