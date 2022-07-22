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Учительница из США надругалась над малолетней школьницей

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Depositphotos

В США арестовали 42-летнюю преподавательницу по рисованию по обвинению в совращении несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает издание The Mercury News.

Известно, что женщина впервые познакомилась с ребенком в 2021 году. Педагог из-за состояния здоровья девочки преподавала ей на дому. Школьница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что злоумышленница целовала ее и занималась сексом «не менее 100 раз».

Поводом для обвинения стала переписка, которую нашла мать ребенка. Следователи нашли фотографии интимного характера, а также видео. Отмечается, что о случившемся стало известно еще в 2021 году, однако тогда женщину не арестовали.

После этого преподавательница покупала девочке алкоголь и водила ее по секс-шопам. Кроме того, она якобы хотела обвинить родителей ученицы в домашнем насилии, лишить их родительских прав, а после взять под опеку.

В итоге 30 июня 2022 года учительницу обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней. Против нее выдвинуто 12 обвинений.

Ранее сообщалось, что 11-летний москвич изнасиловал отстающего в развитии сверстника.

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