Стая гиен оторвала обе руки женщине, а ее сын лишился всех пальцев

В Зимбабве стая гиен напала на семью и чуть не загрызла их. Об этом сообщает портал Zwnews.

Инцидент произошел 18 июля 2022 года в районе Зака провинции Масвинго. Супруги пытались отогнать хищников от загона для скота. На крики прибежал их сын с факелом в руках — тогда гиены напали на них.

У всех троих медики обнаружили тяжелые травмы, когда семью доставили в медицинское учреждение. Из-за тяжести увечий пострадавших пришлось перевезти в городскую больницу города Масвинго. Известно, что женщине ампутировали руки, сыну откусили все пальцы на ногах — глава семейства также находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что аллигаторы загрызли пожилую американку в пруду около гольф-клуба.