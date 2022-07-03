В России выросло число людей, которым нужно получать от 100 тысяч рублей для комфортной жизни

В России за два года выросло число граждан, которым для комфортной жизни нужен заработок более 100 тыс. рублей в месяц. Эту сумму назвали уже 32,5% человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Еще 30% опрошенных заявили, что для нормальной жизни нужно зарабатывать 70–100 тыс. рублей, а 25,9% назвали диапазон от 50 до 70 тыс. рублей.

Два года назад в рамках исследования только 15,4% респондентов считали оптимальной суммой от 100 тыс. рублей в месяц, 25,1% опрошенных — 70–100 тыс. рублей, 31,6% — 50–70 тыс. рублей.

Также изменилась доля тех, кого устраивает доход ниже 35 тыс. рублей в месяц. В июне 2022 года она составила 2,5%, в то время как в 2020 году такая зарплата казалось приемлемой 6,1%.

Опрос проводился среди 1500 человек по всей России.

Ранее исследование показало, что чужие зарплаты с каждым годом все меньше интересуют россиян.