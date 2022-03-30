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В Абхазии ответили на вопрос о вхождении в состав России

Спикер парламента Кварчия: Абхазия не собирается входить в состав России

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит на повестке дня. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством», — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия — стратегический партнер Абхазии, «родное и близкое государство».

Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова заявила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля. Сам Бибилов ранее сообщил, что власти республики спросят мнение народа по вопросу вхождения в состав России.

До этого Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

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