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ТАСС: «О'Keй», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки только на сахар

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила ТАСС о том, что торговые сети «О'Keй» и Auchan Retail («Ашан» и «Атак») уведомили об отмене ограничения наценки только на сахар.

Ранее ТАСС сообщал, что «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары. Также ФАС сообщила, что ретейлеры «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» (АО «Тандер») ограничат наценки на уровне 5%.

Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Auchan Retail, письмо сети действительно касалось только цен на сахар.

«Эта мера необходима для обеспечения наличия товаров на полке в условиях повышенного спроса. Добровольное обязательство по ограничению наценки на остальные товары АШАН сохраняет», — говорится в сообщении.

28 марта Минсельхоз заявил, что стоимость сахара у производителей в России выросла на 13,2% за неделю. Также в ведомстве добавили, что согласно информации Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 41,2 млн т против 33,9 млн в 2020 году.

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