Роспотребнадзор: доля «омикрон»-штамма среди зараженных в России составляет 98%

Доля штамма коронавируса «омикрон» в России среди зафиксированных случаев заражения составляет 98%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала в ходе встречи депутатов — членов комитета Государственной думы по охране здоровья.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 19 660 случаев заражения коронавирусом.

До этого стало известно, что в Республике Алтай начали выявлять случаи штамма «стелс-омикрон».

Главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Максим Терский рассказал «Газете.Ru», что скорость роста новых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «стелс-омикрон», по сравнению с «омикроном», выше на 80% по опыту Великобритании.