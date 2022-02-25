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#Операция на Украине #Коронавирус
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Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене ряда ограничений на фоне снижения заболеваемости «омикрон»-штаммом, сообщил он в своем блоге. В частности, он отменил блокировку транспортных карт для москвичей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г., отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Добавляется также, что требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы становится рекомендательным.

Кроме этого, стационары и поликлиники возвращаются к обычному режиму работы и увеличивают плановый прием пациентов.

Данные послабления стали возможны из-за устойчивого снижения заболеваемости. По данным Собянина, количество госпитализаций сократилось вдвое.

Ранее вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что прохождение пика заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в Москве свидетельствует о движении к концу пандемии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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