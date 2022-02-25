Охранник красноярской больницы спустил с лестницы журналистов, снимавших протекшую крышу

Журналист красноярского телеканала «8 канал» Артур Лукава, которого охранник межрайонной детской клинической больницы №1 столкнул с лестницы во время съемок сюжета о протекающей в учреждении крыше, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что на состояние здания пожаловались сами сотрудники. При этом, по его словам, заведующий сначала отказался от комментариев и «закрывал камеру грудью».

«Мы находились в административном корпусе инфекционного стационара, откуда нам пришло обращение от сотрудников, которые пожаловались на состояние медицинского учреждения. На входе нас встретил охранник и заведующий отделением. От комментариев заведующий отказался. Мы пошли на второй этаж, где сидит вся администрация учреждения. Пошли мы туда, потому что в письме нам рассказали сотрудники, что проблема с крышей. Здание двухэтажное и логично смотреть последствия протекающей крыши на втором этаже. Дойдя до лестницы, заведующий стал закрывать камеру грудью. Я прошел чуть выше, но охранник меня обогнал и встал уже, где заканчивается лестница. Несколько раз он меня толкал. Я его предупреждал, что я могу упасть и не надо так делать. Но он продолжал. Каждый раз я держался за поручень, чтобы не упасть. Однако в последний момент я решил сменить руки и в этот момент он меня толкнул, и я упал», — сказал он.

Лукава отметил, что только после инцидента заведующий согласился дать комментарий и «подтвердил, что здание находится в плохом состоянии и не подлежит ремонту». Журналист добавил, что сейчас по этому случаю проводится проверка.

«Заранее мы не согласовывали съемку. Однако мы руководствуемся законом о СМИ, который дает право журналистам снимать в государственных учреждениях без согласования с администрацией. Также я помощник депутата Законодательного Собрания Красноярского края, что тоже дает мне право посещать государственные учреждения. Сейчас по данному случаю проводится проверка Следственным комитетом и полицией. Я никуда не писал заявление — они сами со мной связались. К сожалению, руководство больницы не извинилось», — пояснил он.

Ранее в официальном сообществе «8 канала» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором охранник красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 толкнул журналиста с лестницы. Как сообщал телеканал, заведующий отделением «отдал приказ охране не пускать съемочную группу».