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Чехия приостанавливает выдачу виз россиянам

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Depositphotos

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна приостанавливает выдачу виз россиянам в ответ на военную операцию Москвы на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах», — сказал он, на пресс-конференции по итогам заседания Государственного совета безопасности.

Фиала добавил, что исключения сделаны для россиян, которые имеют право получить визу по гуманитарным соображениям.

Ранее государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что его страна выступает за прекращение выдачи виз Евросоюзом всем россиянам.

Еврокомиссия перед этим заявила, что 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России. Известно, что новые санкции будут нацелены на стратегические сектора экономики России, также будет заблокирован доступ к европейским технологиям и ключевым рынкам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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