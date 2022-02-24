CNN: взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами

Корреспондент CNN заявил со ссылкой на МВД Украины, что взрывы рядом с Киевом якобы являются ракетными ударами.

«Корреспондент Мэттью Ченс говорит, что украинский чиновник в министерстве внутренних дел сказал ему, что взрывы, которые слышали под Киевом, являются ракетными ударами. «Вторжение началось», — сказал ему чиновник», — написала в своем Twitter американская журналистка Наташа Бертран.

Другой корреспондент CNN, Фредерик Плейгтен, заявил, что слышит «звуки артиллерийской и ракетной стрельбы в Белгороде».

Ранее корреспонденты CNN сообщили о взрывах неподалеку от Киева и в Харькове, втором по величине городе страны, который находится на границе с РФ.

Вскоре стало известно, что взрывы слышны у аэропорта Борисполь под Киевом.

Как сообщает ТАСС, группа пожарных машин проехала к воинской части под Борисполем, взрывы продолжаются, сообщает наш корреспондент.