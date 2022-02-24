У россиянина нашли шкуру амурского тигра и охотничий арсенал

Полиция Приморского края во время обыска изъяла у местного жителя шкуру краснокнижного амурского тигра и охотничий арсенал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

64-летний приморец хранил трофей в шкафу. Правоохранителям он заявил, что шкура охраняемого государством хищника ему перешла по наследству от отца.

Обнаруженное рядом охотничье ружье, патроны и другие части редкого животного не подтвердили версию приморца.

Охотнику грозит до трех лет колонии и штраф до одного млн рублей.

29 января в Хабаровском крае нашли убитого краснокнижного амурского тигра. В районе одного из складов лесозаготовительного участка ООО «ВТК» был обнаружен присыпанный снегом тайник с тушей животного.

31 января сообщалось, что в Приморье сбили амурского тигренка. Зверь от полученных травм скончался. Водитель сам вызвал сотрудников правоохранительных органов на место происшествия.