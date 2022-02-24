Международный аэропорт Харькова закрыли

Международный аэропорт Харькова закрыт на вылет и прилет рейсов с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Также об это свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Причины не называются.

Ранее французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине. В пресс-службе подчеркнули, что перевозчик постоянно следит за развитием геополитической ситуации на территориях, куда летают его самолеты, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности пассажиров.

Также сообщалось, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начала перевод самолетов за границу по требованию лизингодателей.