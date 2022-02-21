Водитель устроил стрельбу в центре Москвы и скрылся

Неизвестные на машине Mercedes G-Class устроили стрельбу в Столярном переулке в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей московского ГУ МВД России.

«В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные граждане произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении на автомашине марки «Mercedes-Benz G-Класс», — пояснили в правоохранительных органах.

После того, как началась стрельба, злоумышленники скрылись. Позднее транспортное средство, откуда открыли огонь, нашли, водителя доставили в дежурную часть.

«Доставленным в полицию по подозрению в стрельбе из автомобиля оказался уроженец Брянской области, официально он не работает», — уточнил собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, компания приехала к заведению и вступила в потасовку. Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в воздух, после чего они скрылись на машине.

В результате вооруженного конфликта в центре Москвы никто не пострадал. На месте происшествия нашли гильзы. Произошедший конфликт также попал на видео. Стрельба началась рядом с клубом «Балаган».

В конце января массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы.