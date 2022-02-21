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Инфекционист заявил, что более 80% россиян имеют антитела к Covid-19

Врач Поздняков: более 80% россиян имеют антитела к Covid-19 после болезни или вакцинации

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА «Новости» рассказал, что более 80% россиян имеют антитела к Covid-19 после болезни или вакцинации.

Он рассказал, что «омикрон»-штаммом болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов. По его словам, в пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз — заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день.

Инфекционист отметил, что летальность при «омикроне» существенно меньше.

«Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%», — сказал Поздняков.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» ждет вырождение из-за мутаций.

По его мнению, процесс с исчезновением вируса в результате мутации описывал в своей работе профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. Японский эксперт изучал поведение вируса в период спада эпидемии.

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