В Воронеж прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

Первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронежскую область из Таганрога, сообщает ТАСС.

Прибывших жителей Донбасса намерены разметить в пунктах временного размещения, в том числе в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».

Воронежская область стала вторым российским регионом, который начал принимать у себя эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее рассказал, что в составе первого поезда доставили порядка 500 человек. Эвакуированных на поездах также направили в Курскую область.

На данный момент уже более 30 тыс. беженцев уже прибыли в Ростовскую область. В связи с прибытием людей в регионе введен режим ЧС, погрануправление ФСБ перевели на усиленный режим несения службы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей 10 тыс. руб.