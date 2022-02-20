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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Воронеж прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

Первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронежскую область

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Первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронежскую область из Таганрога, сообщает ТАСС.

Прибывших жителей Донбасса намерены разметить в пунктах временного размещения, в том числе в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».

Воронежская область стала вторым российским регионом, который начал принимать у себя эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее рассказал, что в составе первого поезда доставили порядка 500 человек. Эвакуированных на поездах также направили в Курскую область.

На данный момент уже более 30 тыс. беженцев уже прибыли в Ростовскую область. В связи с прибытием людей в регионе введен режим ЧС, погрануправление ФСБ перевели на усиленный режим несения службы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей 10 тыс. руб.

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