Более 20 российских регионов выразили готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что готовность принять беженцев из Донбасса выразили 26 российских регионов, передает «Интерфакс».

По его словам, РЖД готовы предоставить составы для эвакуации жителей Донбасса, их передислоцируют в другие субъекты РФ, логистика прорабатывается.

Ранее в Ростовской области, куда прибывают беженцы из ДНР и ЛНР, объявили режим ЧС. В регионе на базе оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха для беженцев подготовили пункты временного размещения с горячим питанием и медицинским обслуживанием.

До этого в связи с угрозами, исходящими от ВСУ, в обеих самопровозглашенных республиках начали массовую эвакуацию, граждан вывозят автобусами и железнодорожным транспортом. Также в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.