На Украине назвали россиян братьями

Руководитель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита рассказал в ходе заседания областного совета, что россияне и украинцы являются братскими народами. Видеозапись с заседания опубликована в YouTube.

«Население [России] — это наши братья, действительно. Но руководство РФ, к сожалению, недружественное. Оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение. <...> Если мы с вами, рожденные в СССР, меняли свою ментальность и отношение, чтобы защитить свою страну, то уже наши дети, они получают уже другую информацию касательно наших отношений с зарубежными соседями», — сказал Микита.

В кабмине Украине заявили о начале проведения проверки по данному факту.

«В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной раде Украины.

Ранее депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский описал переброску военных Великобритании в Эстонию анекдотом «про милиционера».

До этого пассажирский самолет Airbus A321 Air Moldova написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь» (англ. relax) шириной около 130 км.