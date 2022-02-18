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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Большинство россиян игнорирует проявления постковидных синдромов

ВЦИОМ: 80% переболевших коронавирусом россиян не лечат постковидные синдромы

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Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с проявлениями постковидных синдромом, однако 80% из них игнорировали их и не стали обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным данным, с последствиями COVID-19 столкнулись 79% переболевших россиян. 61% выразили уверенность в том, что в случае проявления постковидных симптомов необходима консультация врача и прохождение медицинского обследования.

Тем не менее, 80% переболевших коронавирусом граждан с явным проявлением постковида проигнорировали это и не обратились за помощью врачей, ожидая, что «все само собой пройдет».

В опросе принимали участие 1,6 тыс. человек старше 80 лет из 80 регионов.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, постковидный синдром после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса переносится легче, чем в случае с другими штаммами.

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Коронавирус 2019-nCoV
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