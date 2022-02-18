В ООН назвали главные угрозы человечеству

Эксперты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества. Доклад специалистов опубликован на сайте организации.

В число главных угроз для человечества в ООН включили масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты включили эти явления в список тех, которые оказывают значительное негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Эксперты отмечают, что лесные пожары приводят к тому, что деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания становятся причиной загрязнения воды и таяния ледников.

В свою очередь шумовое загрязнение провоцирует хроническую раздражительность и негативно влияет на качество сна, что в итоге приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению сна. Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.

Ранее научный журналист из Дании Ларс Хенрик Огор в своей работе «Большая злая книга катастроф» заявил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.