Онищенко назвал нарушением закона психологические консультации у 9-летней студентки МГУ

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что проведение психологических консультаций 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой является незаконным.

«Давайте вспомним наше российское законодательство – у нас можно детям работать? Это же работа. Эксплуатация детского труда. Придут к ней, кто-то заплатит деньги из любопытства. Это услуга за которую платят, есть взаимоотношения между людьми. Кто дал право эксплуатировать детский труд?» — сказал он НСН.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин назвал «горячечным бредом» консультации Тепляковой.

До этого отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что его дочь проводит психологические консультации. Стоимость одного сеанса, по его словам, составляет 50 тыс. руб.