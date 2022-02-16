Крысы обглодали тело инвалида под Волгоградом

В городе Камышине Волгоградской области было найдено тело местного жителя, паховая зона мужчины была обглодана крысами, сообщает издание V1.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Тело 70-летнего мужчины обнаружил его сын в среду, 16 февраля. По словам источника, пенсионер был неходящим инвалидом и проживал в одиночестве. Предположительно смерть наступила по естественным причинам, однако как долго тело пролежало в квартире в настоящее время не установлено.

Криминалисты на месте отметили практически полное отсутствие у мужчины половых органов, предположительно повреждения нанесли крысы.

Следственное управление СКР по Волгоградской области подтвердили произошедшее и сообщили журналистам, что точную причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

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