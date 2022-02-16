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Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности.

«Принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних», — говорится в публикации на сайте Госдумы.

Также закон ужесточит наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет и введет ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета.

Днем ранее документ был принят во втором чтении.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов.

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