Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности.

«Принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних», — говорится в публикации на сайте Госдумы.

Также закон ужесточит наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет и введет ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета.

Днем ранее документ был принят во втором чтении.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов.