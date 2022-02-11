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Внук Зюганова прокомментировал сообщения о госпитализации политика

Внук Зюганова опроверг информацию о госпитализации политика с COVID-19

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова прокомментировал РИА «Новости» сообщения о госпитализации политика.

По его словам, Зюганов находится на плановом медобследовании, которое проходит ежегодно. Он подчеркнул, что информация о коронавирусе «раздута».

Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале сообщил, что Геннадия Зюганова госпитализировали в то же отделение, что и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, у которого на днях выявили коронавирус. Глава пресс-службы партии КПРФ Александр Ющенко заявил, что к этой информации о госпитализации Зюганова нельзя относиться как к достоверной, но сообщать, в каком отделении на самом деле лежит политик, он не стал.

До этого Ющенко заявил, что лидер КПРФ принял решение о госпитализации «с учетом эпидемиологической ситуации» и перенесенных политиком медицинских вмешательств за последние годы.

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Коронавирус 2019-nCoV
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