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Ученик школы в Мытищах, где шестиклассник ударил одноклассника ножом, рассказал о причине конфликта

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Ученик школы в подмосковных Мытищах, где шестиклассник напал с ножом на своего одноклассника, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что нападавшего уже отчислили из школы. По его словам, конфликт произошел из-за того, что пострадавший мальчик сделал однокласснику замечание, когда тот играл с ножом.

«Были ли у них конфликты раньше, я не знаю. Конфликт был из-за недопонимания, разногласия. До происшествия нападавший игрался ножом в классе (без учителя), после пострадавший начал его ругать (может быть, даже и матом) и получил удар. Друзья у нападавшего были, в школе его многие знают. Говорят, что раненый мальчик сейчас чувствует себя хорошо. Ранение глубиной 9 сантиметров, было совершено 2 удара в область чуть выше сердца (если точно, то выше на 2 сантиметра). Напавшего мальчика отчислили из школы сразу же после инцидента», — сказал он.

Как сообщал Telegram-канал Readovka, инцидент произошел вчера вечером в школе №19, учителя сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего шестиклассника госпитализировали в одну из больниц Мытищ, его жизни ничего не угрожает.

По данным Readovka, директор школы Динора Колонина подтвердила госпитализацию ребенка, но подробности инцидента раскрывать не стала. Мытищинская городская прокуратура проводит проверку.

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