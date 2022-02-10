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Уголовный суд в Гааге рассмотрит заявление о «геноциде мигрантов» в Польше

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Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит заявление о «геноциде мигрантов» в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью», — уточнили в суде.

Ранее сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал миграционную политику Польши геноцидом.

Глава белорусского центра «Системная правозащита», которая представляет интересы Чечко в Белоруссии, сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.

В конце прошлого года Польское адвокатское бюро подало в прокуратуру страны заявление с обвинениями президента Белоруссии Александра Лукашенко в геноциде — в этом деле более 20 фигурантов. По некоторым данным, к заявлению приложены 10 тыс. документов, касающихся фактов преступлений в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, и 30 тыс. документов, касающихся преступлений, совершенных в отношении белорусов и иностранных граждан в период с1996 по 2021 год.

Вскоре польский адвокат Томаш Вилиньский при поддержке правозащитных организаций подал заявление против Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге.

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