Организатором массовых рассылок о «минированиях» оказался гражданин Украины

Организатором массовых ложных сообщений об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе в конце 2021 года и начале 2022 года является гражданин Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, соответствующие рассылки производились с целью дестабилизации обстановки в России и граничащих с ней странах, а также ради вымогательства денег и из хулиганских побуждений.

Отмечается, что гражданин Украины, уроженец Волынской области 2003 года рождения Антон О. являлся организатором и администраторам упоминаемых сваттинговых интернет-сообществ.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также медицинские учреждения. В конце 2021 года и начале 2022 года злоумышленники стали активнее распространять подобные сообщения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что полиция на Урале нашла подростка, который ради хайпа и денег «минировал» школы.