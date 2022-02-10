Российский чиновник одобрил сталинские расстрелы

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил расстрелы времен «большого террора» при Иосифе Сталине. Свою позицию он высказал на онлайн-совещании межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации инвестиционных проектов.

В ходе мероприятия чиновник раскритиковал предприятие в деревне в Бабушкинском районе, где работают только четыре человека. По его словам, государство оказывает поддержку, не для того, «чтобы строили какие-то курятники».

«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали! Ну да ладно», — добавил он.

Позже в правительстве Вологодской области сообщили, что заявление Глазкова было выдернуто из контекста, а обвинение замгубернатора в одобрении репрессий некорректны.

Сам чиновник написал на странице «ВКонтакте», что его неправильно поняли. Глазков рассказал, что на совещании рассматривался инвестиционный проект, который должен был завершиться в 2017 году, и он таким образом подверг критике руководителя проекта, который не выполнил работу в сроки.