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В России рассказали от чего будет зависеть объем поставок газа в Европу

Постпред РФ при ЕС: увеличение поставок газа в Европу зависит от спроса

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Hannibal Hanschke/Reuters

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что увеличение поставок российского газа в Европу зависит от наличия спроса. Об этом он рассказал в интервью для РИА «Новости».

«Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. Потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз», — сказал он.

По словам Чижова, Евросоюз согласился бы покупать газ по более высоким ценам, если бы зима в Европе была более суровой. Постпред отметил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время, так как поставки топлива из Катара раписаны на несколько лет вперед.

Ранее Чижов заявил, что российская компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Европу.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа. По его словам, в Европе не исключают сокращения поставок топлива со стороны России, поэтому ЕС ведет переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром.

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