Шесть человек задержаны в Петербурге после обысков в коммунальных службах

В Петербурге по делам о хищениях при уборке снега с крыш и улиц проходят семь подозреваемых. Отмечается, что шестеро из них задержаны, один человек отпущен под обязательство о явке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В Василеостровском районе задержаны пятеро: все из числа генеральных учредителей фирм-подрядчиков, с которыми у ГУДП «Центр» были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий. В Адмиралтейском районе задержан один из руководителей жилкомсервиса», — рассказал агентству другой источник.

В каких районах Петербурга произошли задержания, а также какие должности занимают подозреваемые не уточняется.

Накануне, 8 февраля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы коммунальных дорожных служб. По данным СМИ, это связано с уголовными делами, возбужденными из-за неудовлетворительной уборки снега. Обыски проходили по более чем 60 адресам, а в них задействовали около 200 полицейских, сотрудников СОБР и следователей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, уголовные дела возбудили по материалам проверок организации уборки и содержания улично-дорожной сети и кровель домов. Проверки прошли при участии полиции, налоговых органов, а также контрольного управления администрации губернатора Петербурга.

Жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за неубранного снега и ледяного коллапса. В ответ власти Петербурга сообщают о нехватке дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Кроме плохой уборки снега и льда с улиц, горожане недовольны несвоевременным вывозом мусора.