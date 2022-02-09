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Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в День всех влюбленных

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Евгения Новоженина/РИА «Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в конце этой и начале следующей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на европейской части России будет на семь—десять градусов выше нормы из-за перемещения циклонов. В четверг и пятницу в столице будет до +3°C, а к выходным ожидается похолодание на несколько градусов.

Вильфанд отметил, что на следующей неделе также будет на шесть—семь градусов теплее нормы. «Температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных», — сказал он.

Синоптик призвал жителей столицы быть осторожными, так как из-за потепления ожидается гололедица и падение мокрого снега с крыш.

Ранее о существенном потеплении, которое в Центральную Россию принесет североатлантический циклон «Роксана», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточная температура воздуха в центральной части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в этом регионе.

При этом, добавил Тишковец, почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и иногда дождя.

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