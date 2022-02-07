Соседка пропавшего экс-замминистра юстиции РФ Ялунина рассказала о его заболевании

Пропавший в Подмосковье экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин ранее имел онкологическое заболевание. Об этом изданию «Известия» рассказала его соседка.

По словам женщины, заболевание у него обнаружили два года назад, но Ялунину удалось побороть рак. Она также уточнила, что у экс-замминистра есть трое детей, младшему из которых всего около года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасатели работают на месте обнаружения квадроцикла пропавшего экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина.

О пропаже в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина стало известно в ночь на 6 февраля. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино.

Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке. Позже сотрудники МЧС обнаружили само транспортное средство в Москве-реке.