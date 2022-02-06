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Гинцбург: детей младше шести лет могут вакцинировать назальным препаратом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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