Гинцбург: детей младше шести лет могут вакцинировать назальным препаратом

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что у добровольцев, испытывающих назальную вакцину центра Гамалеи против COVID-19, нет никаких нежелательных реакций.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».