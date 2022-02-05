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Суд арестовал главу предприятия Минэнерго по делу о хищении 25 млн рублей

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Суд Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС.

«Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», — сообщила Волк.

Как сообщал ранее «Коммерсант», в ходе совместной операции столичной полиции и ФСБ, 3 февраля в столичном аэропорту Домодедово был задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких.

По информации издания, Мягких, возглавляя один из важнейших ФГУПов министерства, оказался замешан в мошеннической схеме по продаже машин ведомственного автопарка. Так, с помощью фиктивной оценки стоимость автомобилей занижалась на 90%, но продавались они по реальной цене.

Уточняется, что Мягких отрицает свою вину, однако следователи намерены просить суд об аресте.

В Минэнерго в свою очередь уточнили, что МВД и ФСБ пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной министерству «Федеральной энергосервисной компании».

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