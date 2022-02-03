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Врач заявил о высокой «заразности» нового варианта «омикрона»

Инфекционист Тимаков: «омикрон» заразит 90% населения РФ, особенно его новый вариант

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Штамм коронавируса «омикрон», особенно его новый подвариант — BA.2, заразит почти 90% населения России. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Омикрон» заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым «омикроном», особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — сказал он.

Инфекционист напомнил, что пациенты с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме. Тимаков также отметил, что многие люди зачастую не знают о том, что они болеют, так как симптомы «омикрона» схожи с ОРВИ.

Ранее в ВОЗ заявили, что один из подвидов штамма коронавируса «омикрон», который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах: в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. В организации уточнили, что речь идет о подвиде «омикрона» ВА.2, известном как «стелс». В ВОЗ также обеспокоены тем фактом, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают ВА.2, так как часто у этого подвида отсутствует определенные критерии, характерные для штамма «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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