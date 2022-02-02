Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Комментатору Геничу поступают угрозы из-за шутки об изнасиловании девушки игрока... 19:10
В Пентагоне допустили отправку дополнительных сил США на Украину 19:10
В московской квартире нашли тело умершей 10 лет назад женщины 19:05
Устроившему стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы продлили арест 18:54
Посол Антонов оценил ответы США по гарантиям безопасности 18:53
Иммунолог назвал два источника будущих штаммов COVID-19 18:52
ФБР признало покупку шпионского ПО  18:46
Александр Масляков повторно заболел коронавирусом 18:44
«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG 18:39
Фанаты еще одного клуба РПЛ будут бойкотировать матчи из-за Fan ID 18:38

Родственница рассказала о семье из Свердловской области, где мать убила младенца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Родственница семьи из Свердловской области, где 20-летняя Альбина Рамазанова убила своего 9-месячного сына, винит в происшествии сожителя подозреваемой. Женщина рассказала «Газете.Ru», что мужчина употреблял алкоголь и ходил на «гулянки».

«Она ребенка родила и лелеяла его, плохого ребенку ничего не могла сделать — ни ударить, ничего. Сегодня мне позвонили, я в шоке была. Семейство мужа конечно обвиняет Альбинку, но они оба виноваты. Я ее не оправдываю, но он спровоцировал на это гулянками своими, ревность пошла. Она у нас не пьет, а он получается пьяный повел девушку гулять. А когда позвонили уже поздно было. Спровоцировал он. Скотина», — заявила женщина.

Собеседница издания добавила, что сожителя Рамазановой уже отпустили из полиции.

«Мне Альбинку жалко, она девка хорошая: не пила, не курила, не гуляла. Когда они приезжали в гости я ребенка в руках держала, он моим детям получается брат и как говорить теперь, что брата нету. Перед новым годом ребенок начал ползать. Не знаю, почему такое случилось, вообще не понимаю», — заключила женщина.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о задержании жительницы села в Каменском районе, которую подозревают в убийстве 9-месячного сына. О случившемся сообщила бабушка погибшего ребенка.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», причиной убийства могла стать ревность, когда сожитель девушки решил подвезти знакомую в соседнюю деревню. После случившегося мать попыталась покончить с собой, но ее вовремя забрали в больницу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть