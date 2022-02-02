Родственница рассказала о семье из Свердловской области, где мать убила младенца

Родственница семьи из Свердловской области, где 20-летняя Альбина Рамазанова убила своего 9-месячного сына, винит в происшествии сожителя подозреваемой. Женщина рассказала «Газете.Ru», что мужчина употреблял алкоголь и ходил на «гулянки».

«Она ребенка родила и лелеяла его, плохого ребенку ничего не могла сделать — ни ударить, ничего. Сегодня мне позвонили, я в шоке была. Семейство мужа конечно обвиняет Альбинку, но они оба виноваты. Я ее не оправдываю, но он спровоцировал на это гулянками своими, ревность пошла. Она у нас не пьет, а он получается пьяный повел девушку гулять. А когда позвонили уже поздно было. Спровоцировал он. Скотина», — заявила женщина.

Собеседница издания добавила, что сожителя Рамазановой уже отпустили из полиции.

«Мне Альбинку жалко, она девка хорошая: не пила, не курила, не гуляла. Когда они приезжали в гости я ребенка в руках держала, он моим детям получается брат и как говорить теперь, что брата нету. Перед новым годом ребенок начал ползать. Не знаю, почему такое случилось, вообще не понимаю», — заключила женщина.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о задержании жительницы села в Каменском районе, которую подозревают в убийстве 9-месячного сына. О случившемся сообщила бабушка погибшего ребенка.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», причиной убийства могла стать ревность, когда сожитель девушки решил подвезти знакомую в соседнюю деревню. После случившегося мать попыталась покончить с собой, но ее вовремя забрали в больницу.