Российский гимнаст о россиянах, которые поедут на ОИ: это точно не «команда бомжей»

Российский гимнаст Даниел Маринов не согласился со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая назвала россиян, собирающихся поехать в Париж на Олимпийские игры, командой бомжей, передает «Матч ТВ».

«Это точно не «команда бомжей». Это люди, которые не боятся осуждения. Они выходят на международный помост, несмотря ни на что», — сказал Маринов.

Олимпийские игры состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Винер рассказала, будет ли она смотреть Олимпиаду.