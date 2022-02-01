В Хабаровском крае нашли убитого краснокнижного амурского тигра

В Хабаровском крае природоохранные инспекторы нашли убитого амурского тигра, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что 29 января в районе имени Лазо проводился рейд. В районе одного из складов лесозаготовительного участка ООО «ВТК» был обнаружен присыпанный снегом тайник.

В нем находилась туша убитого взрослого хищника.

На данный момент можно сказать, что это была тигрица возрастом 4–5 лет.

Ее убили несколькими выстрелами в туловище. Будет возбуждено уголовное дело.

31 января сообщалось, что в Приморье сбили амурского тигренка. Зверь от полученных травм скончался. Водитель сам вызвал сотрудников правоохранительных органов на место происшествия.