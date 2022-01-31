Суд арестовал устроившего взрыв у православной гимназии в Серпухове

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Струженкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 31 марта», — рассказали в пресс-службе.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков пришел в гимназию на территории Введенского женского монастыря с самодельным взрывным устройством, которое в итоге взорвалось у входа в учебное заведение. В результате происшествия пострадали несколько человек. Сам Струженков получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги. Полтора месяца после взрыва он провел в больнице, вопрос о его заключении под стражу встал после выписки. Молодому человеку было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.