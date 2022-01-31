В Москве начались проверки зданий с апартаментами

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил о начале проверки законности возведения апартаментов в Москве. Всего ведомство планирует проверить 600 зданий.

«В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — рассказал он РБК.

Овчинский добавил, что проверки проходят дистанционно путем анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов. Целью мероприятий является профилактика правонарушений, так как многие »«недобросовестные землепользователи» нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты.

При выявлении незаконных апартаментов застройщику как юридическому лицу может грозить штраф от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка. Штраф для собственника будет составлять от 1500 до 2000 рублей для физического лица и от 200 000 до 400 000 рублей для юридического лица.

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