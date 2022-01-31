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Африканские священники РПЦ совершили первую службу

Африканские священники совершили первую литургию после перехода под юрисдикцию РПЦ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Африканские священники совершили первую литургию в Кении после того, как перешли в образованный Патриарший экзархат Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в своем Telegram-канале написал патриарший экзарх Африки, митрополит Леонид Клинский.

Литургия святителя Иоанна Златоуста была переведена на язык народа суахили. Служба прошла в храме святого великомученика Пантелеимона, расположенного в селении Эбуаянгу. В ней поучаствовали 24 африканских священника РПЦ из районов Вихига и Какамега Западнокенийского благочиния Южно-Африканской епархии.

«Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на новом антиминсе Русской православной церкви», — сообщил митрополит.

Ранее Znak.com со ссылкой на источник писал, что Константин Барган, возведенный в Храме Христа Спасителя в сан Патриаршего архидиакона, рассматривается в качестве потенциального преемника патриарха всея Московского и всея Руси Кирилла.

Повышение в иерархии духовенства 37-летнего уроженца Молдавии Баргана произошло во время торжественной литургии по случаю Рождества Христова. Сан Патриаршего архидиакона выдается исключительно самим патриархом за особые заслуги перед церковью. На сайте РПЦ говорится, что Барган получил его «за усердное служение Церкви Божией».

В последний раз в сан архидиакона в храме Христа Спасителя возводился Константин Розов — ровно 100 лет назад. Барган стал восьмым патриаршим архидиаконом за всю историю Русского Патриархата.

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