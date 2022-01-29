Абхазия выплатила компенсации пострадавшим при стрельбе российским туристам

Абхазские власти выплатили денежную компенсацию российским туристам, которые в июне 2021 года пострадали в пансионате «Самшитовая роща», сообщает ТАСС.

«Российским туристам Филояну и Салимгариеву, раненным прошлым летом в Пицунде, правительством Абхазии выплачена компенсация в размере 2 млн рублей — по 1 млн каждому», — рассказали в местном министерстве туризма.

В ночь на 15 июня 2021 года 43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории «Самшитовой рощи» в городе Пицунда. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина.

В сентябре прошлого года в Абхазии возбудили уголовное дело в отношении нескольких милиционеров по статье о превышении полномочий — речь идет об инциденте с незаконным задержанием российских туристов местными милиционерами. Одного из россиян — петербуржца Артема Русских — в течение нескольких часов подвергали пыткам и избивали. Об уголовном деле против абхазских правоохранителей сторона потерпевших узнала от «Газеты.Ru».