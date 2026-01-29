Размер шрифта
При тяжелом гриппе Минздрав рекомендовал делать спиномозговую пункцию

Врач Ларина: при тяжелом гриппе рекомендуется проведение спинномозговой пункции
Shutterstock

При тяжелом гриппе пациентам могут рекомендовать спинномозговую пункцию для исключения осложнений со стороны центральной нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Вера Ларина — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

По словам специалиста, грипп — это острое вирусное заболевание с высокой способностью к быстрому распространению и непредсказуемому течению. Опасность инфекции связана с тем, что вирус поражает не только дыхательные пути, но и эпителий сосудов, из-за чего риск тяжелых и жизнеугрожающих осложнений остается высоким.

«При тяжелом течении гриппа и появлении менингиальных симптомов (рвота, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц) рекомендовано проведение спинномозговой пункции с обязательным последующим микроскопическим исследованием спинномозговой жидкости», – уточнила эксперт.

Это исследование позволяет отличить менингизм (состояние, имитирующее воспаление оболочек мозга) от настоящего менингита и вовремя скорректировать тактику лечения.

Рекомендации по проведению спинномозговой пункции при тяжелом гриппе согласуются с новым стандартом медицинской помощи взрослым, утвержденным Минздравом России. Документ вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Он также предусматривает сокращение сроков лечения и оптимизацию перечня применяемых препаратов.

Ларина подчеркнула, что необходимость пункции определяется по результатам комплексного обследования пациента. Оно включает сбор жалоб, клинический и эпидемиологический анамнез, физикальный осмотр, а также лабораторные и инструментальные методы диагностики.

Ранее вирусолог оценил вероятность распространения вируса Нипах в России.
 
