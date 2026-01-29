Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Россиянин избивал четырехлетнего сына возлюбленной и попал за решетку

На Урале осудили мужчину, избивавшего четырехлетнего сына возлюбленной
Максим Блинов/РИА Новости

На Урале вынесли приговор 39-летнему мужчине, который систематически избивал сына возлюбленной. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Все происходило в период с августа по октябрь 2024 года в квартире на улице Уральской города Каменска-Уральского. Мужчина избивал четырехлетнего ребенка своей сожительницы, причиняя мальчику сильную физическую боль. В октябре 2025 года Красногорский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, однако прокуратура обжаловала приговор, указав на его мягкость и отягчающее обстоятельство в виде проживания вместе с малолетней жертвой побоев.

Свердловский областной суд признал отягчающее обстоятельство и изменил мужчине наказание — теперь он будет отбывать реальный срок в три года в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее россиянин десять лет избивал свою дочь и избежал колонии.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!