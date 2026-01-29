Россиянин избивал четырехлетнего сына возлюбленной и попал за решетку

На Урале вынесли приговор 39-летнему мужчине, который систематически избивал сына возлюбленной. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Все происходило в период с августа по октябрь 2024 года в квартире на улице Уральской города Каменска-Уральского. Мужчина избивал четырехлетнего ребенка своей сожительницы, причиняя мальчику сильную физическую боль. В октябре 2025 года Красногорский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, однако прокуратура обжаловала приговор, указав на его мягкость и отягчающее обстоятельство в виде проживания вместе с малолетней жертвой побоев.

Свердловский областной суд признал отягчающее обстоятельство и изменил мужчине наказание — теперь он будет отбывать реальный срок в три года в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

