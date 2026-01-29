Размер шрифта
В РФ обсуждают отмену штрафов за нарушение разметки в снегопады

Shot: в РФ водителей хотят перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопад
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российских водителей могут перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопады. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, с соответствующим письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он подчеркнул, что в сильные снегопады водители не всегда видят разметку на дороге. Из-за этого они могут выезжать на выделенные полосы, поворачивать в неправильных местах или останавливаться там, где это запрещено.

Штрафы приходят водителям автоматически, так как нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения.

«Их (штрафов. — «Газета.Ru») суммы могут достигать 4,5 тысячи рублей (например, за выезд на выделенку). В результате водителям приходится оспаривать штрафы, что получается далеко не всегда», — отметил Шапарин.

Отмечается, что авторы инициативы предлагают отменить на время снегопадов фиксацию нарушений разметки. Это позволит водителям полностью сосредоточиться на безопасности движения.

До этого Шапарин направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой начать лишать прав российских владельцев автомобилей за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие устройства мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных машин, что существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.
 
