«Лукойл» заключил соглашение с американской компанией о продаже зарубежных активов

«Лукойл» заключил соглашение с компанией Carlyle о продаже зарубежных активов
Илья Питалев/РИА Новости

ПАО «Лукойл» заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своего дочернего общества LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы группы. Об этом сообщила пресс-служба компании компания.

В периметр сделки не входят активы в Казахстане — они останутся в собственности «Лукойла» и продолжат работу. Соглашение является неэксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC). «Лукойл» также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

15 января Минфин США продлил до 28 февраля 2026 года действие генеральной лицензии, позволяющей проведение операций с российской компанией «Лукойл» и ее дочерними структурами в целях продажи Lukoil International GmbH.

23 октября 2025 года американское министерство финансов объявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, OFAC внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее сообщалось, что «Лукойл» будет вынужден продать свои активы в Молдавии.
 
